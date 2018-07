Die Frauen-Union Bezirksverband Mittelfranken informiert sich mit Daniela Ludwig MdB, über die Unternehmensstruktur der ProLeiT AG in Herzogenaurach.

Die Firma wurde von Manfred Czepl und Wolfgang Ebster 1986 gegründet. Im Jahre 2018 beschäftigt das Unternehmen weltweit 463 Mitarbeiter. Mittlerweile verfügt die Firma über 10 Auslandsgesellschaften. Das Unternehmen hat ein eigenes Forschungs- und Entwicklungscenter, sowie eine Serviceabteilung mit einer 24 Stunden Hotline. Eine ständige Fortbildung der Mitarbeiter in den Geschäftsfeldern Projekt.- und Servicegeschäft, Beratungen, Schulungen und Workshops sieht Ebster als unerlässliche Ergänzung des Firmenerfolges.Die Arbeiten haben sich insofern stark verändert, indem der Fachingenieur nicht mehr vor Ort eventuelle Reparaturen erledigt sondern vom Herzogenauracher Firmensitz aus per Computer. Eine schnelle Internetverbindung nicht nur in der Firmenzentrale sondern auch beim Kunden ist dafür unerlässlich.Im neuen Firmengebäude in Herzogenaurach befindet sich auch ein Fitnessraum für die Mitarbeiter und die derzeit 62 Lehrlinge. Mit der hohen Ausbildungsquote versucht ProLeiT dem drohenden Fachkräftemangel zu begegnen.Die Frauen-Union hat mit ProLeiT ein Unternehmen besichtigt, bei dem Industrie 4.0 bereits Realität ist. Zur Delegation der Frauen-Union gehörte die Bezirksvorsitzende Cornelia Griesbeck, die Kreisvorsitzende Dr. Ute Salzner, die Ortsvorsitzende Ruthild Schrepfer sowie als Ehrengast die stv. Landesvorsitzende Daniela Ludwig MdB.Foto und TextBabette Gillmeier