20. juli: Schadstoffmobil entsorgt kostenlos Giftmüll aus Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Regelmäßig macht das Umweltmobil Station in Schwabach, um umweltschädliche und giftige Abfälle einzusammeln. Am Freitag, 20. Juli, ist es wieder soweit.

Kostenlos angeliefert werden können Sondermüll von Schwabacher Privathaushalten sowie vergleichbare Abfälle aus Schwabacher Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben in haushaltsüblichen Kleinmengen.Das Umweltmobil steht an folgenden Standorten:• 13.30 bis 14.30 Uhr, Penzendorf Rennweg• 15.30 bis 17 Uhr, Waikersreuther Straße (Realschule)Die nächste Schadstoffsammlung in Schwabach ist am Samstag, 15. September, dann wieder in Wolkersdorf und am Ostanger (Parkbad). Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.schwabach.de/entsorgungswegweiser. Auch die Abfallberatung hilft weiter unter der Telefonnummer 09122/860-228.