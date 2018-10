Münchsmünster – Die Vorstellung, daß es ein Leben nach dem Tod gibt, ist für Viele unsinnig und für Andere ganz selbstverständlich. Bis heute gibt es keine eindeutigen Beweise für diese Annahme, aber es gibt unzählige Indizien und zigtausend sogenannte Nahtoderfahrungen quer durch alle Epochen, Kulturen und Religionen. „Das kann kein Zufall sein!“ sagt Deutschlands bekanntester Sterbeforscher Bernard Jakoby. Hinzu kämen zahlreiche Studien und Forschungen, die allesamt den unausweichlichen Schluss provozieren, daß das Bewusstsein nach dem Tod weiter existiert. Nie zuvor war es möglich, so weit in die unbekannte Materie Tod und Sterben vordringen wie mit den heutigen Mitteln. Am 14. November referiert Bernard Jakoby um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadthalle in Münchsmünster unter dem Titel „Gibt es ein Leben nach dem Tod ?“. Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen von Eventim.de oder Firma Dussmann, sowie beim Hosen Hans. Alle Infos und Karten per Post unter Telefon: 09422-805040 oder im Internet auf www.agentur-showtime.de