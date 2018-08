Grußwort von Erstem Bürgermeister zur Kirchweih in Stein

Stein : Rathaus Stein |

Liebe Steiner Bürgerinnen und Bürger,

liebe Gäste aus Stein und aus dem Umland,

zur Steiner Kirchweih 2018 darf ich Sie sehr herzlich einladen.In diesem Jahr feiern wir vom 24. bis 28. August und jeder Tag hält neue Programmpunkte für ein stimmungsvolles Miteinander bereit. Feiern Sie mit uns zusammen in unserer Stadt!Auf unserem Festplatz gleich neben dem Kristall Palm Beach darf ich am Freitagabend die Kirchweih eröffnen und das erste Bierfass anzapfen – übrigens die beste Gelegenheit, um an Freibier zu gelangen. Auch danach wird die Bühne im Festzelt standesgemäß benutzt werden, denn zahlreiche Bands und Künstler warten auf ihren großen Auftritt.Eines der Highlights wird mit Sicherheit wieder unser großer Kirchweihumzug am Sonntag ab 14 Uhr durch Stein. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich den farbenprächtigen Kirchweihzug, den unsere vielen Vereine und Einrichtungen jedes Jahr aufs Neue gestalten, mit eigenen Augen an!Es ist uns auch wieder gelungen, Peter Wackel auf die Steiner Kärwa zu holen. Zur Freude seiner vielen Fans in der Faberstadt und der Umgebung wird er am Sonntagabend für ausgelassene Stimmung im Festzelt sorgen. Auch hierzu kann ich Ihnen einen Besuch auf der Steiner Kärwa wärmstens empfehlen. Nachdem sich der „Partynator“ um unsere jungen und junggebliebenen Gäste gekümmert hat, laden wir am Montag herzlich zum Seniorennachmittag mit vergünstigten Preisen von 14 bis 16.30 Uhr ein.Sie sehen, ein vielfältiges Programm wartet auf Sie und alle Gäste aus Stein und dem Umland. Ich jedenfalls freue mich auf unterhaltsame, stimmungsvolle und entspannte Tage auf dem Festplatz. Allen Steiner Bürgerinnen und Bürgern, Gästen und Besuchern unserer Kirchweih wünsche ich viel Freude, ein super Wetter und erinnerungsreiche Stunden in unserer schönen Stadt Stein.IhrKurt KrömerErster Bürgermeister der Stadt Stein