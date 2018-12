„Hobbala – fränkisch frech!“ – Mundartkabarett mit Sven Bach

Stein : Gasthof "Fränkisch" |

„Hobbala – fränkisch frech!”

Der Franke ist ´normal´ gestrickt! Gut, der Franke ist nicht perfekt! ....aber er ist schon sehr nahe dran! Doch woran machen wir diese Aussage fest? Jeder Gedankengang eines Frankens beginnt mit einem Wort! „Hobbala“!

So weiß das fränkische Gehirn, dass es ´etwas zu denken gibt´ und kann sich rechtzeitig auf den nachfolgenden Text oder die nachfolgenden Handlungen einstellen.

Soweit nur ein kleiner und sehr einfach gehaltener Blick in die „Funktionen“ und „innerkörperlichen Handlungsabläufe“ eines Frankens.

Wie immer mit einem Augenzwinkern, einer kleinen Selbstironie aber stets liebevoll und wertschätzend betrachtet Sven Bach in seinem Programm sich selbst und seinesgleichen.

Dass dies Sven Bach auch „Auserwärtigen“, also Menschen außerhalb des mittelfränkischen Mikrokosmos´ gut und nachvollziehbar vermitteln kann, zeigen unter anderem seine Auftritte im Bayerischen Fernsehen.

Bei der „Die Närrische Weinprobe“, „Franken Helau“ sowie beim örtlichen Franken-Fernsehen ist er mittlerweile ein gern und regelmäßig gesehener Gast. Auch die Radiostationen des Bayerischen Rundfunks und der lokalen Privatsender wie Radio F ist Sven Bach regelmäßig zu hören.

Hier füllt er seine Grunsatzansichten: : "Wennsd vo´ die Leut´ redst, därfsd nie vergess´n, dass´d selber zu die Leut´ g´hörst!" und „Die Drääner, däisd suu lachst im Leb´m, däi brauchst scho´ nemmer greina!" mit Leben.

Seine fränkisch, lustigen Lieder zu denen er sich selbst mit der Quetsch´n begleitet, runden sein Programm ab.

Mundartliedla, Mundartversla und lustige Zwischeng´schichtla, fränkisch bodenständig und mit einer gehörigen Portion Humor!

„Hobbala – fränkisch frech!“ ein Programm für Franken und Fränkinnen, Hiesige und Dasige (Zugezogene), Dialektiker und Hochdeutsche, Laut- und Leise-Lacher, Neugierige und Sympathisanten eines zwanglos lustigen Abends!



Freitag, 08.03.2019, 20.00 Uhr (Zum Menu bitte zwischen 18-19.00 Uhr vor Ort sein)

„Hobbala – fränkisch frech!“ – Mundartkabarett mit Sven Bach

Gasthof „Fränkisch“, Regelsbacher Str. 52, 90547 Stein-Deutenbach

Eintritt incl. Menu: 39,50 €

Vorverkauf: info@gasthof-fraenkisch.de, Tel.: 0911/676866 und 0176/93701774