Kunst der Farben im Oberasbacher Rathaus

OBERASBACH (pm/vs) - Wie bereits im vergangenen Jahr stellt Irmgard Heinrich im Rathaus-Foyer der Stadt Oberasbach auch 2018 woeder eine Vielzahl von Bildern in den unterschiedlichsten Mal-Techniken aus.

Vom 7. Mai bis zum 8. Juni sind diese montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr zu sehen. Die Künstlerin ist in ihrer Kreativität nicht auf bestimmte Motive und Techniken festgelegt. Sie ist immer wieder bereit, sich an Neues heranzuwagen und auszuprobieren. So entstehen immer Bilder, die nicht mit vorangegangenen Arbeiten zu vergleichen sind. Seit 2011 nimmt Irmgard Heinrich an den VHS-Kursen des Oberasbacher Künstlers Günther Spath teil und war auch bei den unterschiedlichsten Künstlern in Workshops zu Gast. Sie sagt: „Beim Malen kann ich mich entspannen und die Welt um mich herum vergessen. Es macht mir große Freude zu sehen, wenn meine Bilder andere Menschen berühren und vielleicht für einen kurzen Moment zum Innehalten bringen.“