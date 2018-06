"Lauter goude Woar!" - Mundartkabarett mit Sven Bach

Stein : Gasthof "Fränkisch" |

"Best of", wie der "Weltmann" sagt! Da für den Franken die Welt aber vorzugsweise aus Franken und einigen wenigen "Ländereien" drum herum besteht, lautet für ihn die direkte Übersetzung von "Best of" eben: "Lauter goude Woar!"



Da Sven Bach auch in seinen laufenden Programmen immer textlich variiert und immer wieder Neues einstreut, ist vor allem sein Programm "Lauter goude Woar!" ein Garant für über zwei Stunden herzliches Lachen und verschmitzt fränkische Pointen.

Freche Mundartliedla –mit eigener „Quetsch´n-Begleitung“-, seine eigenen Mundartversla und vor allem seine Spontaneität machen jeden Abend auch zu einer „Belastungsprobe des Zwerchfells“. "Sven Bach spart dabei, wie die Presse bereits titelte, nicht an Ironie und Selbstironie und spielte die Trümpfe seines brillanten fränkischen Homors aus!“



Er ist überzeugter Franke und sagt nicht ohne Selbstironie: „Ich bin a Nürnberger, leb in Zirndorf und arbeite in Fürth! ....Ich hab die ganze Welt schon gesehen!“



Der auch immer wieder bei der „Närrischen Weinprobe“ und „Franken Helau“ im Faschingsprogramm des Bayerischen Fernsehens, sowie in der Franken-Fernsehen-Serie „So tickt Franken, wie tickst Du“ zu sehende Sven Bach kommt mit einem Programm für Franken, Fränkinnen, Wahlfranken, Sympathisanten und diejenigen, die auch die „software“ der Franken kennenlernen und verstehen wollen. Auch überzeugte „Nicht-Franken“ werden an diesem Abend das eine oder andere „Aha-Erlebnis“ genießen können.

Immer auch nach dem Motto: "Wennsd vo´ die Leut´ redst, därfsd nie vergess´n, dass´d selber zu die Leut´ g´hörst!"



Mundartliedla, Mundartversla und lustige Zwischeng´schichtla, fränkisch bodenständig und mit einer gehörigen Portion Humor! Immer nach dem Motto: "Die Drääner, däisd suu lachst im Leb´m, däi brauchst scho´ nemmer greina!"

„Lauter goude Woar!“ ein ´best of´-Programm der besonderen Art!



In Kombination mit einem fränkischen 3-Gänge-Menu wird der Abend zu einem besonderen Erlebnis.



Gasthof "Fränkisch", Regelsbacher Str. 52, 90547 Stein-Deutenbach.



Zum 3-Gänge-Menu bitte bereits zwischen 18-19.00 Uhr im Lokal einfinden!



Eintritt incl. Menue: 39,50 Euro



Reservierung: Gasthof "Fränkisch", 0911/676866 und 0176/93701774 sowie

info@gasthof-fraenkisch.de