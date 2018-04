Oberasbacher Gospelchor ist am 22. April zu Gast in Stein

STEIN (pm/vs) - Am 22. April lädt der Oberasbacher Gospelchor zu einem Konzert in die Paul-Gerhardt-Kirche nach Stein-Deutenbach, Schillerstraße 19, ein. Ab 18 Uhr kann jeder in die bunte Welt der Gospels und Spirituals einzutauchen. Die Besucherinnen und Besucher erleben die geballte Kraft des Oberasbacher Gospelchores mit seiner stimmgewaltigen Soul-Solistin Roberta Collins aus Detroit/Michigan in den USA. Sie sang früher mit den Weather Girls und ist jetzt Teil des Oberasbacher Gospelchors unter der musikalischen Leitung von Almut Mahr und einer vierköpfigen Band. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen sich die Musikerinnen und Musiker.