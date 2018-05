Tierschutzverein Noris e.V. lädt alle Hundebesitzer zum Fotoshooting ein

STEIN (pm/vs) - Wer seinen Hund professionell ablichten und noch dazu etwas Gutes tun will, der ist am Sonntag, 3. Juni, herzlich eingeladen, nach Stein zu kommen.

In der Zeit von 15 bis 19 Uhr wird am Rednitzgrund Stein, Neuwerk 4 (bitte Parkplatz Gerasmühlenstraße nutzen) ein „Charity Fotoshooting“ für den Tierschutzverein Noris e.V. angeboten. Manuela Rauschning bezeichnet sich selbst als ambitionierte Fotografin. Nicht in der Lehre, sondern durch ihre gute Beobachtungsgabe und die Beziehung zu Tieren hat sie ein Gespür für originelle Motive entwickelt. Gegen eine Spende von mindestens fünf Euro bekommt jeder/e Hundehalter/in ein wunderschönes und bearbeitetes Fotos von sich und seinem/ihren Liebling oder auf Wunsch auch eine reine Tieraufnahme. Damit die Interessenten nicht zu lange warten müssen, bittet der Tierschutzverein Noris e.V. um eine telefonische Voranmeldung unter der mobilen Nummer 0151/61527722 (Sandra Becker). Weitere Informationen gibt es auch auf der Hompage der Tierschützer unter www.Tierschutzverein-Noris.de