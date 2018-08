Baubeginn für Kindergarten Stein-Deutenbach

Stein : Kindergarten |

STEIN (pm/ak) - Bis Weihnachten soll der Rohbau stehen. Im September 2019 sollen die Kindergartenkinder den neuen Kindergarten beziehen.

Mit dem Neubau in der Gerstenstraße werden 104 Betreuungsplätze geschaffen. Der Kindergarten findet damit seinen Platz mitten im neu entstehenden Wohngebiet „Gerstenstraße/Dinkelweg“, wo derzeit 34 Einfamilienhäuser gebaut werden. „Es ist uns wichtig, auf die Notwendigkeit von mehr Betreuungsplätzen zu reagieren und wir freuen uns, dass wir in einem guten Jahr 29 Betreuungsplätze mehr anbieten können“, so Pfarrer Reiner Redlingshöfer. „Diese Plätze werden wir mit Sicherheit brauchen“, betonte Erster Bürgermeister Kurt Krömer mit Blick auf das neue Wohngebiet und sprach an dieser Stelle auch seinen Dank an den Steiner Stadtrat aus, der dem Bauvorhaben durchweg positiv gegenüberstand und den Neubau einstimmig beschlossen hatte.Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro. Davon werden 1,7 Millionen Euro vom Freistaat Bayern und weitere 700.000 Euro von der Stadt Stein bezuschusst. Das Grundstück für den Neubau stellt die Stadt Stein der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde zur Verfügung.