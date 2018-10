Bürger-Dialog "Projektideen entwickeln, Zukunft gestalten"

Stein : Grundschule |

"Projektideen entwickeln, Zukunft gestalten" – unter diesem Motto möchte die Stadt Stein gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Blick in die Zukunft wagen. Am 8. Oktober findet deshalb ein Bürger-Dialog statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.



Der Bürger-Dialog findet statt am

Montag, den 8. Oktober 2018 um 19 Uhr

in der Aula der Grundschule Stein, Neuwerker Weg 29



.Was sind dabei die wichtigen Fragen:



· Für welche Nutzungen besteht in Stein Bedarf?

· Welche Funktionen sind notwendig, um den Standort Stein zukunftsfähig zu machen?

· Was sind die Standorte und Angebote von morgen innerhalb des Stadtgebietes?

· Wo liegen die Stärken von Stein, die es weiter zu entwickeln gilt?

· Was sind die Schwächen in Stein, die behoben werden müssten?

· Welche Zielsetzung verfolgt die Stadt im Rahmen ihrer Entwicklung?

· Welche Maßnahmen dienen dazu, die Ziele umzusetzen?



Zur Beantwortung dieser und weiterer Zukunftsfragen hat der Stadtrat der Stadt Stein ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, kurz ISEK, in Auftrag gegeben. Durchgeführt wird das ISEK vom Büro für Städtebau (Bamberg) in Kooperation mit dem Büro Planwerk (Nürnberg). Beide Büros haben derartige Planungen schon für eine Vielzahl von Kommunen erbracht. Die Projektleitung übernimmt Stadt- und Regionalplaner Leonhard Valier vom Büro für Städtebau, der bei Fragen oder Anregungen unter Tel. 0951 / 59393 zur Verfügung steht.



Um die oben genannten Zukunftsfragen beantworten zu können, sind die Planer auf die Steiner Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Mit Ihrer Hilfe und Mitarbeit können maßgeschneiderte Lösungen und Ideen für die Stadt Stein entstehen. Bei einer ersten Auftaktveranstaltung am 23. Juli 2018 bestand bereits die Möglichkeit zum Mitmachen.



Die Planer stellten zunächst ihre Büros und den geplanten Ablauf des ISEK vor. Anschließend waren die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, miteinander zu diskutieren und eigene Ideen und Anregungen für das Konzept zu sammeln. Alle Beiträge wurden dokumentiert und fließen in die weiteren Planungen ein. Um die Mitarbeit der Steiner Bürgerinnen und Bürger am ISEK zu intensivieren, bieten die Stadt Stein und die Planungsbüros eine zweite Auftaktveranstaltung an, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Bürgermeister, Verwaltung, Stadtrat und Planerteam freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und angeregte Diskussionen.

Der weitere Fortgang der Arbeit wird ebenfalls vorgestellt.

Für Fragen und Anregungen können Sie und auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sich jederzeit gerne an folgende Ansprechpartner wenden:



Leonhard Valier (Büro für Städtebau),

Projektleiter:Tel. 0951 / 59393





Thomas Auernhammer (Stadt Stein),

Stadtplaner:Tel. 0911 / 6801 - 1454

E-Mail: t.auernhammer@stadt-stein.de