Diskussion mit Jungbürgern - Bürgermeister stellte sich den Fragen der Jugendlichen

STEIN (pm/ak) - Anfang Dezember startete die dritte Steiner Bürgerversammlung für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren. Erster Bürgermeister Kurt Krömer begrüßte die Jugendlichen, die sich im Disco-Keller des Jugendhauses in der Weihersberger Straße versammelt hatten.



Moderiert wurde auch die dritte Jungbürgerversammlung von Claudia Elß vom Kreisjugendring Fürth.Zuerst wurde der Ablauf besprochen: Die Jugendlichen waren dazu aufgerufen, Themen zu nennen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Dann wurde eine Art Stundenplan erstellt, in dem jedem Thema eine Zeit und ein Ort zugewiesen wurden. Zur Debatte stand zum Beispiel ein durchgehender Fahrradweg zwischen Bertelsdorf und dem Gymnasium Stein oder auch die Skaterbahn, die wegen herumliegender Glasscherben oftmals nicht nutzbar ist. In kleinen Gruppen diskutierten die Jungbürger im Viertelstundentakt über die Themen, Wünsche und Probleme, die sie eingebracht hatten. Im Anschluss daran tauschten sich die Jugendlichen mit Bürgermeister Kurt Krömer und mit Claudia Elß vom Kreisjugendring Fürth über mögliche Lösungen aus. Einige Themen werden nun an das Landratsamt Fürth weitergegeben, zum Beispiel Anliegen, die die Buslinien 63 und 64 betreffen, denn hier ist das Landratsamt zuständig. Im Fall der verschmutzten Skaterbahn sagte Bürgermeister Krömer zu, die regelmäßige Reinigung mit der Kehrmaschine zu veranlassen, sodass die Anlage für die Jugendlichen nutzbar ist.Trotz der in diesem Jahr geschrumpften Teilnehmerzahl von rund 25 Jugendlichen (in den vergangenen Jahren nahmen jeweils 40 - 50 Jugendliche teil), sei es wichtig, den Jugendlichen ein Forum zu bieten, hob Bürgermeister Krömer hervor. Vor der Jungbürgerversammlung wurden alle Jugendlichen per Post persönlich zur Versammlung eingeladen.