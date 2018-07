Großzügige Spende für Bläserklasse des Gymnasium Stein

Stein : Gymnsium Stein |

FÜRTH (pm/ak) - Die Landkreisstiftung unterstützt mit einer Spende in Höhe von 2.000 Euro den Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Stein e.V.

Seit mehreren Jahren gibt es am Gymnasium Stein eine Bläserklasse, in der die Kinder in der 5. und 6. Klasse die Möglichkeit erhalten, ein Blasinstrument zu erlernen um später im Orchester der Mittel- und Oberstufe zu spielen. Teil des Konzeptes ist es, dass es jedem Schüler unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern ermöglicht werden soll, in der Schule ein Instrument zu erlernen. Deshalb werden die Instrumente von der Schule beschafft und den Schülerinnen und Schülern für einen monatlichen Betrag von 50 € zur Verfügung gestellt.„Durch dieses tolle Projekt bekommt jeder Schüler die Chance, ein Instrument zu erlernen. Außerdem ist es für die Kinder eine tolle Möglichkeit, ein Instrument auszuprobieren, da es nicht sofort gekauft, sondern in der Schule ausgeliehen werden kann“, so Landrat Matthias Dießl.Schulleiter Gerhard Nickl, und Dr. Clemens Bloß, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums Stein e.V. bedankten sich herzlich für die Spende. Da die Schule kein eigenes Budget für das Projekt hat und Beschaffungen und Reparaturen vom Förderverein finanziert werden, ist die Spende für sie eine große Unterstützung.Die „Landkreisstiftung Fürth“ ist unter dem Dach der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth“ vor fünf Jahren gegründet worden. Förderschwerpunkte sind alle gemeinnützigen Zwecke, insbesondere im Bereich der Förderung von Jugend und Familie.Über die Verwendung der jährlichen Erträge aus dem Stiftungskapital entscheidet der Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Landrat Matthias Dießl.Unterstützen kann die Landkreis-Stiftung jeder - entweder in Form einer Spende oder auch durch Zustiftungen, die den Kapitalstock der Stiftung erhöhen. Spenden oder Stiftungen können im Übrigen steuerlich geltend gemacht werden.