Neues Pflaster, mehr Sitzbänke und Pflanzen für den Friedhof in Stein

Umgestaltung des Vorplatzes der Aussegnungshalle im Neuen Friedhof



STEIN (pm/nf) - Ein neuer Pflasterbelag, Sitzbänke sowie neue Pflanzen und ein kleiner Brunnen sollen schon bald den Friedhof in der Albertus-Magnus-Straße 29 aufwerten.

Im Sommer 2018 wurde im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss die Neugestaltung des Umfeldes der Aussegnungshalle beraten. Durch die Umgestaltung soll der Platz gestalterisch und baulich aufgewertet werden. Dabei wird unter anderem das bestehende Kopfsteinpflaster bzw. Kleinpflaster ausgebaut und durch einen gleichmäßigeren Pflasterbelag ersetzt, so dass dieser Platz leichter begehbar und auch problemlos mit einem Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen etc. befahrbar ist.Einbezogen in die Umgestaltung werden die an den Vorplatz angrenzenden Bereiche. Hier sollen beispielsweise Neupflanzungen, zwei Sitzbänke mit Pergolen sowie ein Wasserbecken mit einem kleinen gestalterischen Brunnen den Bereich aufwerten und zum Verweilen einladen.Zwischenzeitlich wurde die Baumaßnahme ausgeschrieben und der Auftrag an die Firma Köpsel GmbH Garten- und Landschaftsbau aus Fürth vergeben.Die Bauarbeiten werden am 26. November 2018 beginnen und (je nach Witterung) bis zum Frühjahr 2019 andauern.Um eine möglichst störungsfreie Baumaßnahme durchführen zu können, wird der gesamte Bereich mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Friedhofsbesucher haben die Möglichkeit, durch provisorisch neu angelegte Asphaltwege entlang des Bauzauns den Friedhof weiterhin über den Zugang Albert-Magnus-Straße zu erreichen. Ebenfalls wird ein provisorischer, asphaltierter Zugang zur Aussegnungshalle gewährleistet sein.Trotzdem wird die Baustelle nicht ganz ohne Beeinträchtigung für die Friedhofsbesucher abgewickelt werden können, so dass die Stadt Stein um Verständnis hierfür bittet.