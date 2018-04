Bastian Gebhardt als Landtagskandidat nominiert

Anders als bei der Bundestagswahl kann man bei der Landtagswahl in Bayern mit der Zweitstimme einen Kandidaten direkt wählen und ihm seine Stimme geben und somit gezielt eine Kandidatin, bzw. einen Kandidaten mit einem kreuz auf den Wahlzettel unterstützen.Mit 32 Jahren gehört Gebhardt zu den Jüngeren, die sich um einen Platz im Landtag bewerben. Seine langjährige Erfahrung im Beruf als Polizeibeamter, wie auch privat als Ehemann und Vater eines 6jährigen Sohnes, will er in seine politische Arbeit einbringen.Vieles, auch die Politik, ist in diesen Zeiten in Bewegung und verändert sich.Viele Menschen fühlen sich hier abgehängt, bzw. vermissen Halt und Orientierung.Hier sieht Bastian Gebhardt die Politik gefordert.Sein Credo ist dabei: „Politik muss und darf nicht bevormunden, aber Politik muss Halt und Orientierung geben. Sie schafft den Rahmen, in der sich die Gesellschaft entwickeln kann.“Demnach stehen große Herausforderungen an. Markus Söder und die CSU Fraktion haben mit dem 10-Punkte Plan für Bayern den ersten Impuls in die richtige Richtung gegeben. Dieser Weg muss nun konsequent weitergegangen werden.Gemeinsam mit den Direktkandidaten Petra Guttenberger MdL (Stimmkreis 509), Hans Herold, MdL (Stimmkreis 510) und dem Spitzenkandidaten Markus Söder wird Herr Gebhardt für ein gutes Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl kämpfen.Wahlkampftermine immer aktuell abrufbar unter: