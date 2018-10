Weihnachsmarkt in Wörners Schloss mit Kunsthandwerk und Musik

WEIHNACHTEN in Wörners Schloss

17. + 18. November 2018 Samstag 12 – 20 Uhr // Sonntag 11 – 18 Uhr

Ca. 50 Aussteller garantieren bei jedem Wetter ein besonderes Erlebnis im Festsaal, Keller, Schlossladen mit Galerie, Schlosshof.

Im Schloss-Restaurant ist an beiden Tagen durchgehend warme Küche (Vorspeise + Hauptgang = 1 Dessert gratis)! Tischreservierung möglich.

Musikprogramm, Eintritt, Attraktionen (für Kinder), kostenfreie Parkplätze… Siehe www.woerners-schloss.de



Wörners Schloss Weingut & Wellnesshotel mit Restaurant

97357 Neuses am Sand B 22 X B 286 (mittig zw. WÜ + BA)

Tel. 09383-7179



Programmablauf mit Musik

Samstag

14 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Spendenempfänger

15 Uhr Kinderchor Musikgesangsverein Wiesentheid

18 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Spendenempfänger

im Anschluss Glühweinparty mit "DJ" Alexander Bothe vom Verein "Dieser Weg - zurück ins Leben" - Musik für die Herzen, zur Steigerung der Glückshormone - auf dass jede unserer Zellen schwingt...

Sonntag

13 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Spendenempfänger

direkt im Anschluss, sowie um 15 Uhr Eva Maria Klöhr

17 Uhr Eva Maria Klöhr mit Chor - Ausführliche Infos zur Liedermacherin und Ihrem Programm siehe unten!

Attraktionen für Kinder

An beiden Markttagen dürfen die Kinder so oft sie möchten Karussell fahren. Wir danken Familie Michels aus Neudorf an dieser Stelle für Ihr freundschaftliches Angebot.

Auch einige Marktstände bieten Kinder-Mitmach-programme!

Essen & Trinken

Kulinarische Gaumenfreuden erwarten sie im a la carte Restaurant direkt im Schloss, an beiden Markttagen mit durchgehend warmer Küche (mittags bis nachts).

Marktangebot: Bei Bestellung von Vorspeise und Hauptgang erhalten sie ein Dessert gratis!

Küchenchef Herbert Rüttinger verwöhnt sie gerne mit ausgesuchten fränkischen Gerichten mit mediterranen Einflüssen. Bei seinen Eigenkreationen bedient er sich an selbst gesammelten Gaben der Natur. Das Fleisch kommt aus artgerechter Tierhaltung bzw. Wildfang (Fisch) oder heimischer Jagd. Bis zu 7 frische Gemüse bereichern seine Kochkunst. Tischreservierung ist bei uns stets erwünscht! - Auch Veganer und Vegetarier finden zahlreiche Angebote.

Des Weiteren gibt es direkt am Markt Bratwurst und Steak, sowie vegetarische Suppe von der Metzgerei Roppelt aus Prichsenstadt. „Cramy“ verwöhnt uns mit Pizza und diversen Flammkuchen. Natürlich gibt es auch Kuchen und Backwaren, sowie frisch gebrannte Mandeln und Schokoladendelikatessen.

Hausgemachter Glühwein & Punsch & Kulinarisches

Unser Glühwein voller Lebensenergie wieder die Gäste begeistern. Kreationen mit Ingwer oder Chili erweitern die Geschmacksvielfalt, ebenso wie der Kinderpunsch.

Auch die hausgemachten bioenergetischen Cosmoweine und Sekte von Winzer Harald Wörner bereichern den Markt. Zudem gibt es Eierliköre der Familie Götz aus Buch..

Spendenempfänger 2018

Dieses Jahr unterstützen wir insbesondere die Vereine „Dieser Weg – zurück ins Leben“ aus Volkach, Gnadenhof für Tiere in Gollachostheim (Tierrecht) und die Schweinfurter Kindertafel. Weitere Infos siehe www.woerners-schloss.de (Veranstaltungen – Weihnachtsmarkt).

Kunst in der Galerie „Bunte Welten“

Erhard Piller aus Höchberg stellt mit seinen Bildern farbintensive Kompositionen in Acryl aus.

Handtaschen und Selbstgenähtes von Andrea Schmitt aus Kleinlangheim

Eva-Maria Klöhr: Sonntag 13.15 und 15 und 17 Uhr

Die Besucher erwartet drei kurze Liveauftritte mit Liedern aus ihrem aktuellen Programm "DU bist LICHT". Die gleichnamige CD wird sie als Neuerscheinung mitbringen. Im Gepäck hat Eva-Maria Klöhr auch ihre bisher erschienenen CDs "DU bist ein WUNDER für mich" (2016), "Heute Nacht schick' ich DIR einen ENGEL" (2017) sowie ihre Bücher, Postkarten und Kalender, die sie neben weiteren thematisch passenden Geschenkartikeln auch auf einem Stand des Weihnachtsmarktes anbieten wird.