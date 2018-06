Uttenreuther Trödelmarkt

Uttenreuth : Verkehrsübungsplatz beim Sportheim |

Gemütlicher Familienflohmarkt.



Anbieten können Sie (fast) alles, was das Herz begehrt: Kleidung, Hausrat, Bücher, Spielsachen, Kunsthandwerk und was Ihnen sonst noch so in die Finger kommt. Auch Linkshänder-Materialien zum Kennenlernen und Ausprobieren werden Ihnen wieder zur Verfügung stehen.

Und zum Einstimmen können Sie schon mal auf unserer Homepage www.fu-bayern.de/ov-uttenreuth schmökern.