G plus - der andere Gottesdienst

G plus - Ein PLUS an Gemeinschaft, Gesprächen, Genuss, Glaube und Gesang.

Die Kirchengemeinde Wendelstein lädt herzlich ein zum "G plus", einem Gottesdienst mit neuen Liedern, einer aktuellen Predigt und anschließendem Zusammensein beim Mittagessen.Parallel zum G plus findet im Kindergarten Arche der Kindergottesdienst statt. Er beginnt um 10:30 Uhr, ab 10:00 Uhr können die Kinder kommen. Es gibt verschiedene Spielstationen, und wir werden singen, beten und uns kreativ mit einer biblischen Geschichte beschäftigen.Das „G“ in unserem Namen steht für ein PLUS an Gemeinschaft, Gesprächen, Genuss, Glaube und Gesang. Deshalb ist der G plus natürlich ein „Gottesdienst plus“ ...Predigt: Prädikant Kilian Brandenburg