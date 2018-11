Adventsmarkt am Dorfplatz

WEIHERHOF - Lebkuchen kann man schon seit einiger Zeit in den Geschäften kaufen. Auch weitere Weihnachtsartikel sind im Angebot. Bei der AWO bereitet man inzwischen den Adventsmarkt vor. Er findet am Sonntag, den 25. November 2018, von 11 bis 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 statt. Die Besucher können wieder diverse Köstlichkeiten und schöne Geschenke erwerben. Hobbykünstlerinnen bieten Schmuck, Wohnaccessoires, Türkränze, Verpackungen aus Papier und Weihnachtskarten an. Für Feinschmecker stehen selbstgemachte Plätzchen, Marmeladen und Chutneys, Fair-Trade-Kaffee und Tee bereit.

Den ganzen Tag ziehen weihnachtliche Düfte durch das Haus. Im Advents-Café kann man sich mit Kaffee und Tee sowie feinem Gebäck verwöhnen. Die Kärwaburschen und Kärwamadli bieten vor dem Haus Glühwein und Bratwürste an.

Ein Spaziergang zum Dorfplatz lohnt sich also bei jedem Wetter. Die Besucher unterstützen damit vor allem den AWO-Ortsverein bei der Sanierung der Begegnungsstätte. Ein großer Teil der Fachwerkmauer ist bereits fertiggestellt.