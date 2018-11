Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ - Rund 12.900 Teilnehmer radelten mit

Zirndorf : Landratsamt |

ZIRNDORF (pm/ak) - Vom 1. Mai bis 31. August 2018 traten rund 12.900 mittelfränkische Radler, bei der Gesundheitsinitiative „Mit demRad zur Arbeit“ von AOK und ADFC, in die Pedale und haben so gemeinsam knapp 3,3 Millionen Kilometer zurückgelegt.

Besonders erfreulich ist die steigende Teilnehmerzahl im Stadt- und Landkreisgebiet Fürth. So waren es im Jahr 2017 1063 Teilnehmer und in diesem Aktionsjahr 1262 Radler. „Diesen Erfolg verdanken wir vor allem den Betrieben, die uns unterstützt haben und ihre Mitarbeiter motiviert haben, auf das Fahrrad umzusteigen“, betont Manfred Beuke, Regionalleiter der AOK Fürth. „Davon profitieren die Arbeitnehmer, denn die tägliche Bewegung hält fit und stärkt die Gesundheit. Deshalb werden wir mit unserer Aktion das Radfahren weiterhin fördern.“ So sehen das auch die langjährigen Partner, wie der DGB Bayern und vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., und setzen sich aktiv für die Gesundheitsinitiative im Freistaat ein. Staatsministerin Melanie Huml vom Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege ist die Schirmherrin der Aktion.„Als fahrradfreundlicher Landkreis investieren wir permanent in das Thema Radverkehr und freuen uns über möglichst viele Radler, die nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch regelmäßig zur Arbeit fahren“, so Landrat Matthias Dießl, der zugleich Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Bayern e.V. (AGFK) ist.Dank lokaler Sponsoren wurden unter allen Teilnehmern auch 2018 wieder attraktive Preise verlost. Für einen glücklichen Gewinner hat sich das Radeln besonders gelohnt. Der bayernweite vbw-Sonderpreis, ein Gutschein in Höhe von 200€, geht dieses Jahr nach Fürth. Doch nicht nur die Gewinner, sondern auch jeder einzelne Teilnehmer gewinnt bei der Aktion: Denn das Fahrrad für den täglichen Arbeitsweg einzusetzen ist eine gute Möglichkeit, um mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Schon 30 Minuten Radeln am Tag reichen aus, um das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen, Übergewicht, und verschiedene Zivilisationskrankheiten zu verringern. Die Bewegung an der frischen Luft stärkt darüber hinaus das Immunsystem und ist gut für die Psyche.