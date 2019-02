Basar rund ums Kind

Kleidung, Schuhe, Spielwaren, Bücher und vieles mehr…

Getränke, Kuchen und Herzhaftes im Bistro

Am 30. März 2019 von 13:00 bis 16:00 Uhr findet wieder der Frühjahrsbasar des Familienzentrums Zirndorf in der Jahnturnhalle, Jahnstraße 2, 90513 Zirndorf, statt.Kommen Sie vorbei und stöbern im reichhaltigen Angebot oder lassen sich einen leckeren Kuchen im Bistro schmecken. Unser Elternbeirat freut sich sehr auf Ihren Besuch!Tischkarten (10 Euro) für externe Verkäufer können ab 18.03.2019 immer montags und mittwochs vormittags im Büro des Familienzentrums in der Bahnhofstraße 35 erworben werden. Bei gutem Wetter besteht auch die Möglichkeit, eigene Tische auf dem Sportplatz gegen eine Gebühr von 5 Euro aufzustellen. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 0911-600 36 46 oder per Email unter h.kaehny@familienzentrum-zirndorf.de.