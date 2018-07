Bewegungs-Parcours für alle Generationen in Roßtal eröffnet

Zirndorf : Landratsamt |

LANDKREIS FÜRTH (pm/ak) - Auf dem Gelände „Freizeit und Erholung“ in Roßtal ist dieser Parcours entstanden. Zehn unterschiedliche Trainingsgeräte laden ein dort an Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Mobilisierung und Kraft zu arbeiten.

Der Parcours ist dabei so ausgelegt, dass er von allen Altersklassen genutzt werden kann. Er ist für Jugendliche, Erwachsene, Senioren und auch Menschen mit Behinderung bestens geeignet.„Der Bewegungs-Parcours ist ein Ort zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention. Ausreichend Bewegung sollte nicht nur im Alter eine Rolle spielen sondern sich durch alle Generationen ziehen, um so die Gesundheit zu fördern. Besonders freue ich mich, dass der Parcours eine Begegnungsstätte für Jung und Alt werden kann. Ein Ort an dem Jung und Alt voneinander profitiert und ein neuer Kommunikationsraum entsteht“ so Landrat Matthias Dießl.Drei Stationen beschäftigen sich mit dem Modul „Koordination und Sturzprophylaxe“. Die anderen sieben Stationen gehen auf den Bereich „Kraft und Mobilisierung“ ein. Informationstafeln erklären die Übungen für jedes Gerät mit gut erkennbaren Grafiken. Roßtals erster Bürgermeister Johann Völkl freut sich über den durch LEADER geförderten Bewegungsparcours. „Der Generationen-Bewegungs-Parcours schafft eine tolle Ergänzung unseres Sport- und Gesundheitsangebotes im Outdoor-Bereich. Nicht nur unsere Einwohner auch unsere Vereine und unsere Schule profitieren davon.“Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 120.000 Euro. Das EU-Förderprogramm LEADER unterstützt den Markt Roßtal dabei mit über 50.000 Euro.