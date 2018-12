Der Nikolaus kam zu den Kindern

Der CSU Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach veranstaltete seine 4. Nikolausveranstaltung auf dem Sportgelände des SV Weiherhof.

Glänzende und staunende Kinderaugen gab es als der Nikolaus in seinem historischen und aufwendigen Gewand erschien. Vor den zahlreichen Kindern aller Altersstufen, mit deren Eltern, Opas und Omas erzählte der Nikolaus am knisternden Lagerfeuer vorweihnachtliche Geschichten. Bei Kinderpunsch, Glühwein, Lebkuchen und weihnachtlicher Musik erlebten alle eine stimmungsvolle Nikolausfeier trotz regnerischem Wetter.Jedes vorangemeldete Kind wurde namentlich vom Nikolaus aufgerufen und erhielt eine prallgefüllte Nikolaustüte mit vielen schönen Überraschungen.Alle Anwesenden waren begeistert von dieser sehr schönen und besinnlichen vorweihnachtlichen Veranstaltung. Der Nikolaus freut sich bereits jetzt auf das nächste Nikolausfest.Ein großer Dank gilt unseren tollen Sponsoren Carrera World, Bäckerei Pillipp, Edeka Schuler, Hotel bomonti, Braner Immobilien GmbH, Maler Langer, Gaststätte zum Bauernwirt, Ausdruck D!, Waldgasthof SV Weiherhof, Friseur & Beauty Motschiedler, Pizza Maria, Ristorante Minneci, Riegelein, print & pixel und Druckerei Herrmann die diese schöne Veranstaltung mit Geld- und Sachspenden bedacht haben. Herzlichen Dank auch an die Stadtjugendkapelle Zirndorf, den vielen fleißigen ehrenamtlichen Helferlein vom Nikolaus und dem SV Weiherhof.