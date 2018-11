Der Nikolaus kommt nach Weiherhof zu den Kindern

Am 03.12.2017 kommt der Nikolaus wieder nach Weiherhof und bringt für alle Kinder kleine Überraschungen mit. Aber auch für die Eltern ist gesorgt, denn beim gemütlichen Lagerfeuer gibt es heiße Getränke und Plätzchen.

Der CSU Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach veranstaltete im vergangenen Jahr bereits seine 2. Nikolausveranstaltung auf dem Sportgelände des SV Weiherhof.Glänzende und staunende Kinderaugen gab es als der Nikolaus in seinem historischen und aufwendigen Gewand aus dem dunklen Wald erschien. Vor den zahlreichen Kinder aller Altersstufen, mit deren Eltern, Opas und Omas erzählte der Nikolaus am knisternden Lagerfeuer vorweihnachtliche Geschichten. Bei Kinderpunsch, Glühwein und Plätzchen erlebten alle eine stimmungsvolle Nikolausfeier.Jedes vorangemeldete Kind, über die hierzu eigens angelegte Website, wurde namentlich vom Nikolaus aufgerufen und erhielt eine prallgefüllte Nikolaustüte mit vielen schönen Überraschungen.Danach verabschiedete sich der Nikolaus von den Kindern und verschwand wieder im dunklen Wald.Aufgrund des großen Erfolges findet am 03.Dezember 2017 diese sehr schöne und besinnliche vorweihnachtlichen Veranstaltung wieder statt. Beginn ist um 16:30 Uhr beim Sportgelände des SV-Weiherhof.Der Nikolaus bittet um eine verbindliche Anmeldung unter www.csu-weiherhof.de und freut sich auf viele Kinder und deren Eltern, Opas und Omas.