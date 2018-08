Führung durch die Sonderausstellung "Nächster Halt - Museum Zirndorf!“

Am Sonntag, den 02. September bietet sich ab 11 Uhr die Möglichkeit, an einer unterhaltsamen Führung durch die aktuelle Sonderausstellung im Zirndorfer Museum teilzunehmen.

Ausgewählte Exponate einer Nürnberger Privatsammlung zeigen einen bunten Querschnitt von Blecheisenbahnen aus der Zeit zwischen 1920 und 1970. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Bahnen der Nürnberger Firmen Adolf Schuhmann und Ottmar Beckh gerichtet. Vom Tischläufer um 1920 bis zum Militärzug von 1938, von einfachen kleinen Bahnen bis zum Expresszug mit Inneneinrichtung der Wagen, von der Bahnwärterbude bis zum großen Bahnhof im englischen Backstein-Stil wird ein Querschnitt durch das Sortiment von Schuhmann gezeigt, darunter manche Raritäten. Ebenso groß ist die Bandbreite bei Bahnen und Zubehör von Ottmar Beckh, der 1938 den Geschäftsbetrieb von Schuhmann übernahm und bis 1969 Eisenbahnen in den Spurweiten 0, H0 und 28 mm herstellte. Auch eine Auswahl der Uhrwerkbahnen in Spur 0 der Nürnberger und Fürther Hersteller Bub, Distler, Dressler, Keim und Wimmer wird gezeigt, von großen stabilen bis zu einfachen bunten Bahnen. Nur selten zu sehen sind die Bähnchen in Spur 20 mm von Johann Höfler. Und wer kennt Eisenbahnen aus Zirndorf? Die Loren-Bahn von Bolz und die Triebwagen von Fuchs sind im Originalkarton zu bewundern. Zu den Eisenbahnen gehört aber auch das "Drumherum". So ergänzen Signale, Brücken, Stellwerke und Bahnhöfe und vieles mehr die Spielzeugbahnen. Weitere Informationen: Städtisches Museum Zirndorf, Spitalstr. 2, 90513 Zirndorf, Di-So 11-16 Uhr, Tel.: 0911-96060590, Fax: 0911-960605920 – www.museum.zirndorf.de, museum@zirndorf.de