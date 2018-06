Glänzende Autoträume beim 12. Altmühltal Classic Sprint in Zirndorf

ZIRNDORF (nf) - Echte Prachtstücke waren da am Freitag in Zirndorf zu bestaunen. Im Rahmen des 12. Altmühltal Classic Sprint knatterten 143 Oldtimer durch den Landkreis und machten vor zahlreichen begeisterten Zuschauern Station in Zirndorf. La Dolce Vita mitten in Franken!

Der Altmühltal Classic Sprint ist eine Gleichmäßigkeitsveranstaltung für historische Automobile. Das Veranstaltungsmotto lautet „Von Freunden für Freunde“. Der Altmühltal Classic Sprint ist eine Non Profit Veranstaltung die von vielen freiwilligen Helfern getragen wird.Die Fotos in unserer Bildergalerie!