Himmlischer Besuch in Zirndorf - Weihnachtsvorfreude im Landratsamt

ZIRNDORF (pm/ak) - Was verbindet man mit dem Dezember? Es ist der Monat der Adventskalender, die Zeit zum Plätzchen backen und die Wochen zum festlichen dekorieren. Doch was wäre dieser Dezember ohne die Advents- und Weihnachtsmärkte im Landkreis Fürth mit ihren Christkindern?

Vermutlich würde die Weihnachtsvorfreude nicht ganz so groß sein. Landrat Matthias Dießl freute sich deshalb, dass die Christkinder der Städte und Gemeinden des Landkreises Fürth mit ihrem himmlischen Gefolge auch in diesem Jahr wieder einen Halt im Zirndorfer Landratsamt machten und Weihnachtsfreude mitbrachten.„Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne euch Christkinder und Engel? Man sagt Weihnachten ist das Fest der Liebe und genau diese transportiert ihr bei euren vielen Auftritten. Ihr bringt Freude und Glanz zu den Senioren, Kindern und Familien und verschenkt dort nicht nur eure Zeit, sondern auch ein bisschen Liebe“ so der Landrat und weiter „dafür möchte ich euch heute ganz herzlich Danke sagen“.Für einen himmlischen Moment sorgte das Christkind Larissa Wiegel aus Langenzenn, die stellvertretend für alle Christkinder einen Prolog vortrug. Damit die Christkinder und ihr himmlisches Gefolge nicht nur die Überbringer der Geschenke blieben, hatte der Landrat für jedes ein Geschenk dabei. Für die himmlischen Boten gab es einen Thermobecher, um die Auftritte auf den Advents- und Weihnachtsmärkten auch bei kalten Temperaturen gut zu überstehen.Folgende Christkinder konnte Landrat Matthias Dießl begrüßen:Annalena Kuka,GroßhabersdorfLarissa Wiegel, LangenzennDana Schwarz,OberasbachSandra Wild,SeukendorfLinda Heilbronner, SteinFina Schmuderer, PuschendorfSelina Zill, PuschendorfYaren Güner, PuschendorfLisa Bauer,VeitsbronnDiana Frik, Zirndorf