Kino in Weiherhof

Die Filmvorstellung beginnt am Samstag, den 22. September 2018, um 19 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro pro Person. Der Raum ist zwar kein Filmsaal, dafür ist die Vorführung in gemütlicher Runde zu genießen. Für die Kinofans hält die AWO-Küche Snacks und Getränke aus den 60er Jahren zu bekannt günstigen Preisen bereit. Die Anmeldung bei der AWO-Vorsitzenden Heidi Übler ist unter Telefon 0911 - 60 16 88 erwünscht.