Kirchweihbesuch hat sich gelohnt, Jungs freuen sich über wertvolle Gewinne

ZIRNDORF (pm/ak) - Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Auch am diesjährigen Kirchweihdienstag fand traditionell der Familiennachmittag mit verbilligten Preisen und einer tollen Gewinnaktion für die kleinen Gäste statt. Neben vielen Kirchweihgutscheinen gab es auch in diesem Jahr wieder zwei Ipods zu gewinnen.

Heuer hatten der 3-jährige Alexander und der 6-jährige Felix aus Zirndorf den Hauptgewinn gezogen und somit das Glück auf ihrer Seite. Die beiden mussten sich allerdings noch bis 18 Uhr gedulden, ehe die Geräte offiziell übergeben wurden. Bürgermeister Thomas Zwingel ließ es sich nicht nehmen, die Ipods gemeinsam mit der Vertreterin der Raiffeisenbank persönlich an die Gewinner zu übergeben. „Die Gewinnaktion für unsere kleinen Besucher ist immer wieder die schönste Art das Ende unserer Kärwa einzuleiten. Dank der Unterstützung der Zirndorfer Schausteller und der Raiffeisenbank bleibt die Kirchweih für unsere kleinen Gäste so in besonderer Erinnerung.“, freute sich Bürgermeister Thomas Zwingel mit den beiden Gewinnern.