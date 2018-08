Lesung + Schmankerl: Der Duft der Toskana

WEIHERHOF - Das Kulturprogramm der AWO beginnt im Herbst mit einer Lesung, die unter anderem in südliche Gefilde entführt. Christine Leitl liest aus ihrem neuen Roman „Der Duft der Toskana“. Ein italienischer Winzer hat Ärger mit seinem Sohn. Statt das Studium zu beenden und im Weingut mitzuarbeiten, vergnügt sich dieser mit seinen Freunden und schönen Mädchen. Der Vater schickt Francesco deshalb zum Praktikum nach Dresden. Dort verliebt er sich in die Tochter des Arbeitgebers und heiratet sie. Damit beginnen zahlreiche Verwicklungen in Deutschland und Italien.

Musikalisch wird die Lesung von Eve Kopp mit Gitarre und Gesang begleitet. Außerdem gibt es diverse Getränke und Leckereien für den hungrigen Magen. Die AWO-Küche serviert frisch zubereitete Antipasti und selbst gemachte Knabbereien zum Wein. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, den 5. September 2018, um 18 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten bei Heidi Übler unter Telefon 0911 - 60 16 88.