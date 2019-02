Musikalisch ins neue Jahr mit der Stadtkapelle Zirndorf

Am Samstag, den 05.01.2019, um 19:30 Uhr fande als musikalischer Jahresauftakt das Neujahrskonzert der Stadtkapelle Zirndorf in der Paul-Metz-Halle Zirndorf statt, zu dem zahlreiche Besucher erschienen sind.

Unter der Leitung von Steffen Schubert bot das symphonische Blasorchester, das aus rund 40 Musikerinnen und Musikern besteht, ein sehr facettenreiches, musikalisches Programm: ein Höhepunkt war Beethoven’s Wellington‘s Sieg, in dem die Schlacht von England gegen Frankreich vertont wird. Auch Micky Maus wurde in Fantasia zum Leben erweckt und ein paar Strauss-Klänge, wie die Waldmeister Ouvertüre dürften nicht fehlen.Nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen wurde etwas geboten, denn die drei Tanzpaare aus dem TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. schwebten zu den Walzerklängen über das Parkett.Informativ und unterhaltsam führten die beiden Moderatorinnen Ulrike Freyer und Carola Offhaus durch das Programm.Falls Sie das Neujahrskonzert der Stadtkapelle verpasst haben oder wenn Sie nicht genug bekommen haben, dann merken Sie sich gleich das Muttertagskonzert am 12.05.2019 im Zimmermannspark in Zirndorf vor.Foto: Doris Peter