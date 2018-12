„Nestmusik - Konzerte für die Allerkleinsten" kommt zurück nach Franken!

ZIRNDORF (pm/ak) - Nestmusik - das ist live gespielte, konzertante Musik für Kinder von null bis drei Jahren und deren Familien.

Aus eigener Erfahrung wissen die drei Musikerinnen Julia Grünsteidel, Carolin Rottler und Eva Ohmayer: Gerade für Kinder in diesem Alter gibt es kaum kulturelles Angebot, außerdem ist es für deren Eltern besonders schwierig, Konzerte zu besuchen. Bei "Nestmusik" kommen alle auf ihre Kosten. Kinder dürfen Musik auf ihre Weise erleben und sich nach ihren Bedürfnissen frei bewegen - niemand muss still sitzen und leise sein. Die Eltern lauschen entspannt klassischen Melodien, Klezmerklängen oder Tango-musik, gespielt von Gitarre, Geige, Saxophonen und Marimbaphon. Die Konzerte finden Sonntag Vormittags statt, da haben in der Regel beide Elternteile Zeit – und zur Mittagsschlafzeit ist das Konzert vorbei.Also ein Erlebnis für die ganze Familie, bei dem die eigenen mitgebrachte Krabbeldecke das besondere Ambiente unterstreicht.Nestmusik startet am 27. Januar 2019 um 11 Uhr im Gemeindesaal Sankt Josef in Zirndorf (Bergstraße 20). Weiter geht es mit Terminen in Bamberg und Nürnberg.Karten gibt es unter reservix.de oder direkt vor Ort.Eintritt zahlen nur die Erwachsen (15€ p.P.) und auch Geschwisterkinder sind natürlich herzlich willkommen!Nähere Informationen gibt es unter www.nestmusik.de!