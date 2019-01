Am Samstag, den 05.01.2019, um 19:30 Uhr findet als musikalischer Jahresauftakt das Neujahrskonzert der Stadtkapelle Zirndorf in der Paul-Metz-Halle Zirndorf statt, zu dem wir Sie bereits heute recht herzlich einladen wollen.

Unter der Leitung von Steffen Schubert bietet Ihnen das symphonische Blasorchester ein sehr facettenreiches, musikalisches Programm: von Beethoven über Strauss bis hin zur Filmmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also seien Sie dabei, wenn es wieder heißt: „Prosit Neujahr“ von der Stadtkapelle Zirndorf!Eintrittskarten für 14 Euro (ermäßigt: 10 Euro) sind ab sofort unter der Tickethotline 0911 74 25 367 oder an den Vorverkaufsstellen (Kulturamt & Tourismusinformation Zirndorf, Bäckerei Beck) oder an der Abendkasse erhältlich.Wir freuen uns auf Sie