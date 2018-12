Schafkopf-Turnier zum Jahresbeginn

WEIHERHOF – Die Kartler beginnen das neue Jahr mit einem Schafkopf-Turnier am Freitag, den 11. Januar 2019 um 19 Uhr. Der Wettbewerb findet in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1 statt. Die Startgebühr für die Teilnehmer/innen beträgt 7 Euro. Die ersten drei Sieger erhalten Geldbeträge: 50 Euro, 30 Euro, 20 Euro. Außerdem gibt es noch viele Sachpreise.

Das Turnier wird in diesem Jahr zum 11. Mal ausgetragen. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt, sowohl mit herzhafter Brotzeit, als auch mit Getränken. Die Kartler sollen schließlich bis zur letzten Runde durchhalten können.

Anmeldungen nimmt Norbert Hütter, das Vorstandsmitglied des AWO-Ortsvereins, unter Telefon 0911 - 60 98 88 entgegen.