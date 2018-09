Zirndorf : Mittelschule |

ZIRNDORF - Der WinterSportClub Zirndorf veranstaltet seinen jährlichen Skibasar:



An- und Verkauf günstiger und gut erhaltener Wintersport-Ausrüstung und -Bekleidung.

EINTRITT FREI!



WSC-Skibasar in Zirndorf am 20. + 21. Oktober 2018

SA 09:00 - 14:00 Uhr

SO 13:00 - 17:00 Uhr

Aula der Mittelschule Zirndorf, Volkhardtstraße