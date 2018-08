Sommer-Spielplatz im Zirndorfer Museum

Mitten in Zirndorf gibt es auch in diesem Sommer wieder ein tolles Freizeitangebot. Das Städtische Museum bietet für Kinder ab drei Jahren im Dachsaal eine große Spielfläche. Während der aktuellen Sonderausstellung "Nächster Halt - Museum Zirndorf!“ können sie an Spieltischen zum Thema Eisenbahn ihrer Spiellust freien Lauf lassen. Gleichzeitig gibt es für Eltern und Großeltern allerlei Blecheisenbahnen mit Zubehör aus Kindertagen in den Vitrinen zu entdecken.

Aber auch der Gang durch das Museum bietet viel Abwechslung. Ein thematischer Schwerpunkt ist die Geschichte der Zirndorfer Blechspielwarenindustrie. Brummkreisel, Trompeten, Kinderherde, Spardosen, Kaufladenzubehör und vieles mehr wurden in der Bibertstadt ab 1850 in großen Mengen produziert und in die ganze Welt exportiert. Eine umfangreiche Spielzeugsammlung und verschiedene Produktionsräume versetzen den Besucher in vergangene Zeiten. Das Schicksal Zirndorfs während des 30jährigen Krieges ist ein weiteres Ausstellungsthema. 1632 kam es auf der Alten Veste zu einer Schlacht zwischen den Truppen Gustav Adolfs von Schweden und Wallensteins. Diese, für das ganze Umland verheerende kriegerische Begegnung, wird anhand von Dioramen und Modellen anschaulich dokumentiert. Öffnungszeiten - Di-So 11-16 UhrWeitere Informationen: Städtisches Museum Zirndorf, Spitalstr. 2, 90513 Zirndorf, Di-So 11-16 Uhr, Tel.: 0911-96060590, Fax: 0911-960605920 – www.museum.zirndorf.de, museum@zirndorf.de