Zirndorfer Eisfläche eröffnet - Saisoneröffnung mit Tucher Benefizaktion

ZIRNDORF - (pm/ak) Eigentlich wollte man schon am 06. Dezember in die Eislaufsaison starten. Allerdings machte den Verantwortlichen im Bad das regnerische Wetter einen Strich durch die Rechnung, so dass die Eröffnung der Eislaufbahn auf den 11. Dezember verschoben werden musste.

Die Tucher Traditionsbrauerei, die Sparkasse Fürth, die Raiffeisenbank Bibertgrund eG und der Lions Club Franconia haben als offizielle Sponsoren der Zirndorfer Kunsteisbahn auch in diesem Jahr wieder eine Benefizveranstaltung zur Eröffnung der Eisbahn organisiert.„Schlittschuhe an und los geht´s“ hieß es am 11. Dezember ab 16 Uhr bei vergünstigten Eintrittspreisen (1,00 € für jedes Alter). Vor allem die kleinen Zirndorfer freuten sich endlich wieder auf dem Eis „flitzen“ zu können, aber auch die Erwachsenen hatten ihren Spaß. Bei so viel Bewegung musste natürlich auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein. Mitarbeiter der Tucher Traditionsbrauerei schenkten kühle Getränke aus, schließlich kommt man bei der vielen Bewegung auf dem Eis, trotz Kälte, schnell mal ins Schwitzen. Alle „Frostbeulen“ hingegen waren bei der Glühweinhütte des Bibert Bades bestens aufgehoben. Eine warme Bratwurstsemmel zur Stärkung gab es beim Stand des Lions Club Franconia und bei der Hütte der Sparkasse Fürth gab es frisches Popcorn.Erster Bürgermeister Thomas Zwingel eröffnete die Eislaufsaison und dankte, nicht nur als Vorsitzender des Kunsteisbahn-Fördervereins, sondern auch ganz persönlich den Sponsoren für die Ausrichtung der Benefizveranstaltung und den Erhalt der Zirndorfer Eisbahn. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Zirndorferinnen und Zirndorfer die Eisbahn nutzen und regelmäßig mit der ganzen Familie hier herkommen.“, so Zwingel bei seiner Eröffnungsrede.Besonderes Highlight war auch in diesem Jahr wieder der Besuch von den Ice Tiger-Stürmern Jason Bast und Max Kislinger, sowie Maskottchen Pucki, der verkleidet als Nikolaus schokoladige Leckereien an die kleinen Besucher verteilte. Neben einer Autogrammstunde stellten die Ice Tiger-Stars ihr Können auf dem Eis unter Beweis.