Die schönsten Gärten im Landkreis - Gewinner des Blumenschmuck-Wettbewerbs geehrt

Zirndorf : Landratsamt |

ZIRNDORF (pm/ak) - Die schönsten Gärten des Landkreises wurden auch in diesem Jahr für den jährlichen Blumenschmuck-Wettbewerb gesucht. Insgesamt 20 Gärten wurden für den Wettbewerb des Landkreises Fürth nominiert.

Bei der Prämierungsfeier, die in diesem Jahr im Rahmen des Obermichelbacher Weinfestes stattfand, bedankte sich der 1. Vorsitzende des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Fürth e.V., Landrat Matthias Dießl bei allen Teilnehmern.„Es freut mich, dass sich auch in diesem Jahr so viele Gartenbesitzer am Blumenschmuck-Wettbewerb beteiligt haben. Mit ihren farbenfrohen Vorgärten, wunderschönen Hauseingängen und Balkonen verschönern sie unseren Landkreis. Die Prämierungsfeier heute soll deshalb ein kleines Dankeschön sein, gerade der heiße und lange Sommer hat die Gartenarbeit sicher nicht einfach gemacht.“Ziel des Wettbewerbs ist es, das Engagement der Bürger/-innen für die Verschönerung des Ortsbildes ihrer Heimatgemeinde zu würdigen und zu fördern. Aus diesem Grunde wird auch nur bewertet, was „von außen“, von öffentlichem Grund aus sichtbar ist. Der Einblick in verborgene Gartenparadiese bleibt damit dem ebenfalls sehr beliebten, jährlich stattfindenden „Tag der offenen Gartentür“ vorbehalten.Alle 20 Teilnehmer erhielten jeweils eine Urkunde und ein Präsent durch den Kreisverband. Die ersten drei Plätze erhielten eine besondere Ehrung. Der erste Preis ging in diesem Jahr an Familie Däschner aus Obermichelbach, den zweiten Platz belegten die Nachbargärten der Familien Tenschert und Schacher aus Oberbüchlein und auf dem dritten Platz landete Familie Hafner aus Raindorf.