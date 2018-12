Landrat übergab Ehrenzeichen - Zahlreiche Auszeichnungen vor der Kreistagssitzung

Zirndorf : Landratsamt |

ZIRNDORF (pm/ak) - Landrat Matthias Dießl konnte vor Beginn der jüngsten Kreistagssitzung sieben Bürgerinnen und Bürger das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt aushändigen.

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten wird seit 1994 als ehrende Anerkennung für langjährige hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit verliehen. Es erhalten Personen, die sich durch aktive Tätigkeit in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste erworben haben. Die Verdienste sollen vorrangig im örtlichen Bereich erbracht worden sein und in der Regel mindestens 15 Jahre umfassen.„All diese Voraussetzungen erfüllen Sie”, sagte Landrat Matthias Dießl. “Sie bringen sich seit vielen Jahren in ihren örtlichen Vereinen und Organisationen in den unterschiedlichsten Positionen großartig ein. Ihr Zeiteinsatz ist das Kapital ihrer Gemeinde, unseres Landkreises und der ganzen Region”, fügte er an. “Dafür möchte ich Ihnen heute Danke sagen.” Der Landrat betonte besonders: „Unser Land lebt vom Ehrenamt, ohne Sie gäbe es viele Angebote und Möglichkeiten gar nicht.“Mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt wurden ausgezeichnet:- Ingrid Bach aus Stein, ist seit 1977 Mitglied im Verein Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik Bezirk Mittelfranken e.V.- Andrea Barz aus Langenzenn, war von 1992-2017 Gründungsmitglied und aktives Mitglied und Darstellerin des Kindertheater Flohkiste e.V. Langenzenn und ist seit 2009 Ehrenamtliche Richterin.- Gerd Hartinger aus Zirndorf, ist seit 1964 Mitglied der Alten Großen Nürnberger Karnevalsgesellschaft 1904 e.V. Als Präsident steuert er das gesamte Vereinsgeschehen.- Michael Krügel aus Stein ist seit 1990 Mitglied des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. und seit 2015 Kassenwart der Kreisgruppe Mittelfranken-Ost.- Erich Reichert aus Cadolzburg ist seit 1989 Mitglied des Geflügelzuchtvereins Cadolzburg, seit 1996 Kassenwart und seit 2012 Obmann des Bayerischen Bauernverbandes Ortsgruppe Deberndorf.- Anni Schlager aus Langenzenn ist seit 2000 im Kirchenvorstand der Evang. - Luth. Kirche Langenzenn - Laubendorf und war bis 2012 Waldbeauftragte der Stadt Langenzenn.- Frank Wagner aus Cadolzburg ist seit 1997 Obmann für das Jagdwesen der Kreisjägergemeinschaft Fürth und seit 2012 Leiter der Hegegemeinschaft Zenngrund Nord.