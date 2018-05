Muttertagskonzert der Stadtkapelle Zirndorf

Am Sonntag, den 13.05.2018 lädt die Stadtkapelle Zirndorf Sie zum alljährlichen Muttertagkonzert um 15:00 Uhr in den Zimmermannspark in Zirndorf herzlich ein.

Unter der musikalischen Leitung von Steffen Schubert verwöhnt Sie das sinfonische Blasorchester mit einem bunten Programm, von Marsch und Polka über Filmmusik bis hin zur modernen Pop- und Swingmusik ist bestimmt für jeden etwas dabei.Für Ihr leibliches Wohl ist durch die Bäckerei Beck bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Mütter!Merken Sie sich auch gleich das nächste Konzert der Stadtkapelle Zirndorf vor: Das Fest der böhmischen Blasmusik – eine böhmisch-fränkische Hommage an den 110. Geburtstag von Leo Jubl am 02.06.2018 um 19:30 Uhr in der Paul-Metz-Halle in Zirndorf.