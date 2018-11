Neue Bäumchen für die Bibertstadt - 62. Pflanzaktion der Stadt Zirndorf

Zirndorf : Innenstadt |

ZIRNDORF (pm/ak) - Stolze 26 Bäumchen wurden im Rahmen der 62. städtischen Pflanzaktion im November von Zirndorfer Bürgerinnen und Bürgern gepflanzt.

Familiensinn und Umweltbewusstsein zugleich bewiesen die zahlreichen Teilnehmer an der Herbst-Pflanzaktion der Bibertstadt. Einundzwanzig Bäumchen für junge Erdenbürgerinnen und –bürger, zwei Bäumchen anlässlich von Trauungen und drei Bäumchen als Erinnerung an einen geliebten Menschen, eine Taufe und an zwei 80. Geburtstage, das ist das Resümee der 62. Pflanzaktion.Seit Einführung der Aktion im Jahre 1987 wurden an insgesamt 17 unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet bislang beachtliche 891 Bäume gepflanzt.Bürgermeister Thomas Zwingel freut sich über den regen Zuspruch aus der Bevölkerung und ist selbstverständlich bei jeder Pflanzaktion mit von der Partie. „Alle Bäume erinnern an besondere Menschen oder besondere Momente im Leben unserer Bürgerinnen und Bürger und lassen so die Erinnerung aufleben, das berührt mich jedes Mal“, so das Stadtoberhaupt.Da man weder in den Umweltschutz, noch in den Familiensinn zu viel investieren kann, ist die nächste Pflanzaktion bereits für das kommende Frühjahr geplant.