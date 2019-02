Schals gegen soziale Kälte

Vor allem die AWO-Seniorenclubs im Landkreis stehen schon in den „Startlöchern“, um beginnen zu können. Aber auch junge Leute und Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen, die Aktion zu unterstützen. Wer der Sache zum Erfolg verhelfen will, sollte sich beim örtlichen AWO-Ortsverein oder bei Heidi Übler (Telefon 0911 - 60 16 88) melden. Bis November ist Zeit zum Stricken, dann ist der Abschluss mit einer Menschenkette geplant. Die Schals werden auf den Weihnachtsmärkten und bei anderen Veranstaltungen verkauft. Vom Erlös wird ein soziales Projekt finanziert.Die stellvertretende Präsidentin des AWO-Bezirksverbandes, MdL Inge Aures, hat die Schirmherrschaft übernommen.Kreisvorsitzender Frank Bauer wies darauf hin, dass das Thema „Soziale Gerechtigkeit“ zu den Leitlinien der AWO gehört. Der Wohlfahrtsverband würde sich regelmäßig in gesellschaftlichen Fragen einmischen. Seine Ziele verfolge er nicht nur mit professionellen Dienstleistungen, sondern auch mit ehrenamtlichem Engagement.Im Jubiläumsjahr, die AWO wird heuer 100 Jahre alt, gibt es im Landkreis zahlreiche Veranstaltungen für Jung und Alt. Das Jugendwerk organisiert eine Schnitzeljagd mit GPS-Geräten im Raum Tuchenbach, Obermichelbach und Puschendorf, sowie ein Zeltlager in Ammerndorf. Für Familien wird eine Rad-Rallye zwischen Großhabersdorf und Weinzierlein organisiert, außerdem findet im Zirndorfer Zimmermannspark ein großes Familienfest statt. Senioren können ihr Tanzbein schwingen und Sportliche am Spaß-Fußballturnier teilnehmen. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.awo-fl.de.