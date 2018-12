Wichtige Personalie im Zirndorfer Rathaus

Zirndorf : Rathaus |

ZIRNDORF - (pm/ak) Ab dem 1. Januar 2019 wird Timo Schäfer die Geschicke des Bibert Bades leiten, bereits ein Jahr zuvor übernahm er die Leitung der Zirndorfer Wohnungsbaugesellschaft (WBG) - höchste Zeit also, Timo Schäfer den Zirndorferinnen und Zirndorfern vorzustellen.

Der gelernte Immobilienkaufmann hat in den vergangenen 12 Monaten in den Büroräumen in der Lichtenstädter Straße vieles bewegt, wenngleich er den Erfolg dem rund 17-köpfigen Team der Wohnungsbaugesellschaft zuschreibt. Neben laufenden Planungen der sukzessiven, ganzheitlichen Sanierung bestehender Gebäude wurde erst im Dezember ein rund 16.000 Quadratmeter umfassendes Grundstück hinter den Bestandsobjekten in der Banderbacher Straße (nahe der Bücherei) gekauft, um den Wohnungsbestand der WBG, der momentan 1.153 beträgt, erweitern zu können. Neben freifinanzierten und geförderten Wohnungen sollen hier auch Eigentumswohnungen entstehen.Gewinnmaximierung stehe nicht an oberster Stelle, sondern müsse klar hinter der Lebensqualität zurücktreten, so der WBG-Geschäftsführer. Auch die Mieterzufriedenheit nimmt einen hohen Stellenwert bei der neuen WBG-Leitung ein. Zielsetzungen, die allesamt auch Bürgermeister Thomas Zwingel am Herzen liegen. „Mit Timo Schäfer sehe ich den so bedeutenden sozialen Wohnungsbau auf einem guten Weg. Außerdem profitiert auch das gesamte Stadtbild von einem guten Ruf der WBG als städtischer Tochtergesellschaft“, so das Zirndorfer Stadtoberhaupt.Auf der Suche nach einem neuen Werkleiter für das Bibert Bad war seitens der Zirndorfer Stadtspitze schnell die Idee geboren auch hierfür Timo Schäfer zu gewinnen. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, mit diesem Motto erklärt Bürgermeister Thomas Zwingel, der keinen Hehl um seine Wertschätzung für Timo Schäfer macht, die Konstellation, diesen als Werkleiter des Bibert Bades zu installieren.Wohl durchdacht, keinesfalls leichtfertig und mit der Überzeugung, Erfolge verzeichnen zu können, sei die Entscheidung gefallen diese Aufgabe zu übernehmen, das versicherte der gebürtige Hesse auf Nachfrage auch gegenüber dem Zirndorfer Stadtrat, der die Bestellung Schäfers zum Werkleiter in der November-Sitzung schließlich beschlossen hatte.Anfang Dezember hat der künftige Werkleiter bereits etliche Stunden Gespräche mit den Mitarbeitern des Bibert Bades geführt und eine durchwegs positive Resonanz gezogen. Das Bad-Personal strotze geradezu vor Motivation und Fachwissen, so Schäfer euphorisch. In einem ersten Schritt wird sich der neue Werkleiter nun ein Führungsteam vor Ort suchen, denn ohne ein solches wäre die Werkleitung für den WBG-Geschäftsführer nicht zu stemmen.