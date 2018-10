Afrikanische Delegation in Fürth - Chor aus Tansania besuchte Landratsamt

Zirndorf : Landratsamt |

ZIRNDORF (pm/ak) - Über Besuch aus Tansania kann sich im Moment das Dekanat Fürth freuen. Ein Chor aus dem Partnerdekanat Siha ist zu Besuch in Deutschland. Im Rahmen ihrer Reise durch das Dekanat Fürth machten sie auch einen Stopp am Landratsamt. Dort begrüßte Landrat Matthias Dießl die Delegation bei einem kleinen Empfang. Es ist bereits der dritte Besuch einer Delegation im Landratsamt.

Der Chor mit 12 Sängerinnen und Sängern reist bis 24.10.2018 durch das Dekanat Fürth, das beinahe deckungsgleich ist mit dem Landkreis und der Stadt Fürth. Der Chor wird in dieser Zeit auch immer wieder in verschiedenen Gemeinden singen und von sich erzählen. Neben dem Chor konnte der Landrat auch den Dekan aus Siha, Elisa Kileo sowie die Pfarrer Cryson Munisi und E. Maimu begrüßen. „Es freut mich, dass sie uns wieder einmal im Landratsamt besuchen. Herzlich Willkommen im Landkreis Fürth. Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Besuch, viele gute sowie spannende Begegnungen und Erfahrungen“.Auf ihrer Reise werden die Gäste von Dekanin Almut Held, Matthias Kietz, Dekanatsmissionspfarrer, und Dagmar Pirner, Beauftragte für Mission, Partnerschaft und Entwicklung des Dekanats Fürth, begleitet; zusammen mit den Mitgliedern des Partnerschaftsausschusses und dem Freundeskreis Siha.Bei ihrem Besuch im Landratsamt bekamen die Gäste auch einen kleinen Einblick in die deutsche Kommunalverwaltung. Landrat Matthias Dießl stellte ihnen diese in einer kurzen Präsentation vor. Im Anschluss gab der Chor aus Tansania eine kleine Kostprobe seines musikalischen Repertoires.Dekan Elisa Kileo aus Siha erläuterte, dass die Sängerinnen und Sänger mit ihren Auftritten die Begeisterung der tansanischen Christen für den Glauben weitergeben möchten und berichteten dort auch über ihren Alltag und ihr Land. Die Massai unter den Chormitgliedern erzählten von der besonderen Kultur ihres Hirtenvolkes und trugen spezielle Massai- Lieder vor.Ein Konzert im Landkreis Fürth, das alle Interessierte besuchen können, findet am Samstag, 20.10.2018 um 19:00 Uhr in Roßtal, in der Kirche St. Laurentius statt.Die Partnerschaft mit dem Dekanat Siha besteht bereits seit 1995 und lebt von vielen direkten Kontakten. Dadurch soll ein gegenseitiger Austausch von Problemen und auch freudigen Momenten angeregt werden und der Alltag des Partnerschaftsdekanats besser kennengelernt werden. Fürth unterstützt seit Beginn der Partnerschaft eine Kranken- und eine Mutter-Kind-Station in Siha, ein Waisenkinder-Schulprojekt und gibt finanzielle Hilfe für mittellose Studenten. Da die Infrastruktur und die medizinische Versorgung vor Ort sehr schlecht sind, unterstützt das Dekanat Fürth die Region und damit auch ärmere Menschen der Gemeinden durch die Einrichtungen und bei Bedarf auch mit Saatgut und Nahrungsmitteln. „Durch die Partnerschaft wird ganz wertvolle Unterstützung vor Ort geleistet, die durch die persönlichen Kontakte der beiden Dekanate vollständig und zielgerichtet ankommen“, so Landrat Dießl der sich im Jahr 2016 bei einer gemeinsamen Delegationsreise nach Siha selbst ein Bild machen konnte.Damit das Dekanat Fürth die Arbeit in Siha auch zukünftig gut unterstützen kann, freuen sie sich über jede Spende zu Gunsten der Partnerschaft. Spenden können über das Gabenkonto des jeweiligen Pfarramtes oder über das Spendenkonto „Siha“ des Kirchengemeindeamtes Fürth bei der Sparkasse Fürth, IBAN: DE28 7625 0000 0000 059485 unter Angabe des Spendenzwecks eingezahlt werden. Über aktuelle Entwicklungen kann man sich auch über die Homepage des evangelisch lutherischen Dekanats Fürth informieren https://fuerth-evangelisch.de/aktuell/. Weitere Informationen, wie in Siha geholfen werden kann, gibt es bei Pfarrer Matthias Kietz unter der Telefonnummer 09127 / 9760 oder bei Dagmar Pirner unter Telefon 0911 / 751757.„Ein großer Dank all denen, die an dieser Partnerschaft aktiv mitarbeiten. Der Besuch der Gäste aus Tansania lässt uns mit anderen Augen auf den afrikanischen Kontinent blicken“, sagte Matthias Dießl. „Gerade auch als Fairtrade Landkreis ist uns der kommunale Austausch im Rahmen der Partnerschaft der beiden Dekanate sehr wichtig!“, so der Landrat weiter.