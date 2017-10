Kulturtage in Schwarzenbach

Vom 20.-22.Oktober 2017 findet zum zweiten Mal die Ausstellung „Kultur am Kanal“ statt. Verschiedene Künstler aus der Region präsentieren Werke direkt am Ludwigs-Kanal. zu sehen gibt es dabei:

Theater, Skulpturen, Bilder und mehr.

In diesem Jahr konnten auch der renommiertesowie die bekanntegewonnen werden. Außerdem sind noch Werke deszu sehen, sowie Keramik und Schmuck derDieist am Samstag und Sonntag jeweils vonund findet in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft Schwarzenbach statt. Der Eintritt ist frei.Neben den regionalen Künstlern wird auch diezu erleben sein. Amsteht das Dramaauf dem Programm, amsatirische Szenen unter dem Titel:Diefinden jeweils umstatt. Die Kulturtage enden mit einem buntenamSchirmherr ist der Burgthanner Bürgermeister Heinz Meyer.Veranstaltungsadresse: LKG, Haspelwiesen 1,90559- Burgthann / SchwarzenbachWeitere Informationen: www.lkg-schwarzenbach.deTel: 09183/ 90 30 33