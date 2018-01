Frühjahrsbasar "Alles rund ums Kind" des Kindergartens „Unterm Regenbogen“ Eckental-Eschenau

Der evangelische Kindergarten „Unterm Regenbogen“ aus Eckental-Eschenau veranstaltet seinen Secondhandbasar am Samstag, 17. März 2018, von 8.30 bis 11.00 Uhr in der Georg-Hänfling-Halle Eschenau.



Schwangere mit Mutterpass können die Halle bereits um 8.15 Uhr durch den Hintereingang betreten. Es werden Spielwaren, Kleidung (bis Größe 146/152), Schuhe (bis Größe 34), Faschingskostüme, Kinderwagen, Fahrzeuge und alles „rund ums Kind“ angeboten. Wie in einem Kaufhaus ist die Ware nach Größe und Artikel sortiert. Der Kindergarten erhält von Käufer und Verkäufer jeweils 10 Prozent des Kaufpreises.