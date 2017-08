Spielebasar des Kindergartens "Unterm Regenbogen" Eckental-Eschenau

Eckental-Eschenau: Georg-Hänfling-Halle | Der evangelische Kindergarten „Unterm Regenbogen“ aus Eckental-Eschenau veranstaltet am Samstag, den 25. November 2017 von 8.30 bis 11.00 Uhr einen sortierten Spielebasar in der Georg-Hänfling-Halle Eschenau.



Rechtzeitig vor Weihnachten DIE Gelegenheit, schöne Geschenke zu besorgen oder Platz für neue Geschenke in Ihrem Kinderzimmer zu schaffen. Bei unserem sortierten Spielebasar werden Spielsachen aller Art wie Spiele, Bücher, CDs, Playmobil, Lego, Fahrzeuge und vieles mehr angeboten.

Der Kindergarten erhält von Käufer und Verkäufer jeweils 10 Prozent des Kaufpreises.