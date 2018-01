Maritimer Kinderfasching

FORCHHEIM (pm/rr) – Am Sonntag, 4.Februar um 15.00 Uhr gibt es im Jungen Theater, Kasernstraße 9, einen ganz besonderen Kinderfasching.

Unter dem Motto „Piratenkindergalaopernfaschingsball“ wollen die Rhythmusmetzger den Kindern zu Fasching wieder gehörig einheizen. Wie jedes Jahr legt die „Freundschaft“, das Piratenschiff von Käptn Kurt, wieder im jtf an, und die ehemaligen Schrecken der 7 Meere plündern in allerfeinster Piratenmanier sämtliche musikalischen Stilrichtungen dies- und jenseits des Rock‘n Roll.Nach dem letztjährigen Ausflug in die Wiener Klassik wird es heuer wieder maritim: Die Piraten bleiben sozusagen in ihrem Element und freuen sich nicht nur auf Prinzessinnen und kleine Rokokografen, sondern auch Cowboys, Piraten und was die Verkleidungskiste sonst so hergibt.Karten sind zum Preis von 5 Euro nur bei der Veranstaltung erhältlich (Kein Vorverkauf).Weitere Infos: www.jtf.de