Bierdegustation Frankens feinste Flüssigkeiten - Craft aus Tradition

Bierkulinarik live am 3. Februar mit Urban Winkler von der Klosterbrauerei Weißenohe und Norbert Krines und Martin Droschke, Autoren der Bücher Der Craft Beer Führer Franken und "111 fränkische Biere, die man getrunken haben muss". Wo? Kofferfabrik in Fürth, Start 20 Uhr.

Sei der Gründung 1994 wird im legendären Kulturzentrum Kofferfabrik in Fürth Bier aus der Klosterbrauerei Weißenohe ausgeschenkt. Deren Braumeister Urban Winkler gehört auch für den einstigen Fürther und heute in Coburg lebenden Martin Droschke und für Norbert Krines, Autoren der Bücher „Craft Beer Führer Franken“ (ars vivendi Verlag, Cadolzburg 2016) und „111 fränkische Biere, die man getrunken haben muss“ (Emons Verlag, Köln 2016), zu den ganz Großen seines Fachs. Gemeinsam schenken die drei den Teilnehmern dieses extrem schmackhaften und informativen Kulinarikabends acht flüssige Schätze ein, die die Gaumen auf Bierfrankens exaltierte Seite ziehen. Wussten Sie, was ein „Gruit“ ist, was Reifung eines Bieres im gepichten und im ungepichten Holzfass geschmacklich bewirkt und dass die Klosterbrauerei Weißenohe Vorreiter beim Hopfenstopfen ist, einer fast vergessenen Technik der Bierveredelung? Da die Klosterbrauerei Weißenohe gerne mit der Craft Beer Brauerei „Raven“ aus Pilsen zusammenarbeitet, wird der Gaumen via Kostproben auch tschechischer Experimentalbiere kennen lernen.