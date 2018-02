Pefekte Dino-Animation kommt am 24. und 25. Februar nach Fürth

Fürth : Eventhalle |

FÜRTH (pm/vs) - Am 24. und 25. Februar gastiert die „DINO Live SHOW-NEU“ in Fürth.

In einer atemberaubenden 80 Minuten dauernden Mitmachshow speziell für Kinder (ab 3 Jahren) mit vollbeweglichen, computergesteuerten, lebensechten kleinen und großen Dinosauriern, die speziell für diese Show angefertigt wurden, haben die Kinder die Gelegenheit, Dinosaurier hautnah zu erleben: Von der Geburt eines Dino Babys, das live auf der Bühne aus einem gigantischen Ei schlüpft, bis hin zum größten Räuber dieser Zeit dem T-Rex.Die Kinder haben sogar die Möglichkeit, die Dinos anzufassen und zu streicheln, und ganz mutige Kinder dürfen sogar auf ihnen reiten.Die Dinos wirken unglaublich lebensecht und sind ein unvergessliches Abenteuer für die ganze Familie. Veranstaltungsort ist die Eventhalle in Fürth-Burgfarrnbach, Siegelsdorfer Straße 19. Insgesamt sind drei Aufführungen geplant: Am Samstag um 16 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr und um 15 Uhr. Karten können direkt an der Tageskasse erworben werden. Weitere Informationen gibt es unter der Mobilnummer 0174/3533556.